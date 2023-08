EUA começará a treinar pilotos ucranianos para operar caças F-16 em setembro

436

O Pentágono anunciou, nesta quinta-feira (24), que começará a treinar no mês que vem vários pilotos ucranianos nos Estados Unidos para capacitá-los a operar aviões de caça F-16.



"Os pilotos receberão aulas de inglês na base aérea de Lackland de San Antonio, Texas, em setembro, antes de serem treinados no manejo do F-16 no Arizona", disse o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder.



Segundo o general Ryder, a formação de pilotos ucranianos na base do sul dos EUA vai durar de cinco a oito meses, a depender das habilidades atuais de cada um.



Ele também explicou que a formação inicial em inglês é necessária "por causa da complexidade e da linguagem técnica inglesa necessária" para pilotar os caças-bombardeiros de fabricação americana.



Também nesta quinta-feira, a Noruega anunciou que está se somando aos países que fornecem aviões usados F-16 de fabricação americana à Ucrânia, após receber o aval dos Estados Unidos.



A Dinamarca prometeu 19 aeronaves e os Países Baixos, segundo o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, um total de 42 aviões.



Kiev pede aviões ocidentais desde o início da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.



Mas o envio ou a revenda de material militar americano pelos aliados são submetidos a normas muito restritas.