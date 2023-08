436

O incêndio, que desde 15 de agosto assola a ilha espanhola de Tenerife, no turístico arquipélago das Canárias, está "estabilizado", anunciaram as autoridades locais na noite desta quinta-feira (24).



O chefe do governo regional das Canárias, Fernando Clavijo, afirmou que o fogo estava "estabilizado", o que é uma "excelente notícia", após as chamas terem consumido cerca de 15 mil hectares ao longo de nove dias.



Embora seja o maior incêndio florestal registrado na Espanha desde o início do ano, não causou vítimas.