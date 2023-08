436

O Pentágono informou, nesta quinta-feira (24), que não tinha informações que apoiassem teorias de que um míssil terra-ar tenha sido usado para derrubar a aeronave em que viajava Yevgeny Prigozhin, líder do grupo Wagner.



O exército dos Estados Unidos "não tem informações que sugiram que houve um míssil terra-ar" envolvido na queda do avião, afirmou o porta-voz do Departamento de Defesa, Pat Ryder, que chamou os relatos sobre um míssil de "incorretos".