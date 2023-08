EUA aplica sanções a russos por deportações de crianças ucranianas

436

Os Estados Unidos impuseram nesta quinta-feira (24) novas sanções a autoridades e grupos russos pelo que as organizações de direitos humanos consideram uma transferência forçada de milhares de crianças ucranianas desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022.



A embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, anunciou as medidas enquanto presidia uma sessão do Conselho de Segurança da ONU que coincidiu com o Dia da Independência da Ucrânia.



"A campanha de crueldade da Rússia continua até hoje. Os Estados Unidos não ficarão indiferentes enquanto a Rússia comete estes crimes de guerra e crimes contra a humanidade", disse a diplomata de Washington.



Os Estados Unidos ordenaram sanções contra 11 autoridades russas, incluindo vários comissários regionais de "direitos da criança", bloqueando qualquer disponibilidade de ativos no mercado americano e criminalizando quaisquer transações dos americanos com os envolvidos.



A lista de afetados inclui o "acampamento de verão" Artek, na área da península da Crimeia, tomada da Ucrânia pela Rússia e anexada em 2014, uma medida não reconhecida internacionalmente, além de um campo que seria usado para "reeducação" de crianças na Chechênia.



O Departamento de Estado anunciou, ainda, que vai restringir os vistos de três russos envolvidos na transferência forçada de crianças ucranianas de territórios sob controle de tropas de Moscou. A Rússia rejeitou essas decisões e impôs suas próprias sanções ao procurador do tribunal com sede em Haia.