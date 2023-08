Chefe da ONU 'condena energicamente' tentativa norte-coreana de lançar satélite

436

O secretário-geral da ONU, António Guterres, "condena energicamente" a tentativa da Coreia do Norte de lançar um satélite, utilizando tecnologia de mísseis balísticos, disse uma porta-voz por meio de um comunicado.



"Qualquer lançamento por parte da Coreia do Norte utilizando tecnologia de mísseis balísticos é contrário às resoluções do Conselho de Segurança da ONU", afirmou Florencia Soto Niño.



"O secretário-geral reitera seu apelo à Coreia do Norte para que ponha fim a tais atos e retome o diálogo sem condições prévias, para alcançar uma paz duradoura e a desnuclearização total da península coreana", acrescentou.



Pyongyang anunciou, nesta quinta-feira (24), que fracassou em sua segunda tentativa em três meses de pôr um satélite-espião em órbita e prometeu tentar novamente em outubro.



A presidência dos Estados Unidos denunciou rapidamente essa tentativa de lançamento, acusando-a de "agravar as tensões".



Também hoje, os países do G7 denunciaram a decisão de Pyongyang de "avançar e diversificar as suas capacidades nucleares e balísticas ilegais".