Filho de Bolsonaro é alvo de operação policial por lavagem de dinheiro

Um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, foi alvo nesta quinta-feira(24) de uma operação policial principalmente por lavagem de dinheiro, segundo confirmou seu advogado à AFP.



Admar Gonzaga, advogado de Jair Renan Bolsonaro, afirmou em nota que foi cumprida uma ordem de busca e "apreensão na residência" de seu cliente em Balneário Camboriú, Santa Catarina, na qual foram confiscados um celular, um disco rígido e anotações.



"Não houve condução de Renan para depoimento ou qualquer outra medida", acrescentou Gonzaga, que manifestou a surpresa do filho do ex-presidente Bolsonaro (2019-2022) com a operação policial.



Além do filho de Bolsonaro, de 25 anos, a operação também tem como alvo seu ex-instrutor de tiro, Maciel Carvalho, principal investigado, segundo a imprensa local.



As autoridades investigam os possíveis crimes de estelionato, falsificação de documentos, evasão fiscal, além de lavagem de dinheiro.



No total, a polícia cumpriu uma ordem de prisão preventiva e cinco apreensões em Brasília e em Balneário Camboriú nesta quinta-feira.



Um segundo mandado de prisão não foi cumprido, com o suspeito foragido das autoridades, informou Leonardo Cardoso, diretor do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado do Distrito Federal (DF).



Sem citar nomes, a Polícia do DF enviou uma nota à AFP na qual garantiu que a investigação "apontou para a existência de uma associação criminosa cuja estratégia para obter indevida vantagem econômica passa pela inserção de um terceiro, 'testa de ferro' ou 'laranja', para se ocultar o verdadeiro proprietário das empresas de fachada ou empresas 'fantasmas'".



Como seu pai, Jair Renan Bolsonaro, que passou a trabalhar no gabinete de um senador federal por Santa Catarina, tem enfrentado investigações nos últimos tempos.



Em dezembro de 2021, a Polícia Federal o intimou para prestar depoimento em uma investigação por suposto pagamento de propina de empresários para fazer negócios com a administração pública.



Em julho, seu pai Bolsonaro foi declarado inelegível por oito anos por desinformação sobre o sistema eleitoral e tem outras investigações em andamento.



Em particular, enfrenta um cerco crescente da polícia em uma investigação sobre o suposto desvio de joias recebidas como presente oficial durante o seu governo.



Os outros três filhos do ex-presidente de extrema direita, todos políticos, também foram protagonistas de outras investigações judiciais.