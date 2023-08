Turquia surpreende e aumenta taxa básica de juros de 17,5% para 25%

436

O Banco Central turco surpreendeu, nesta quinta-feira (24), com uma forte alta em sua taxa básica de juros, que passou de 17,5% para 25% para tentar evitar a subida da inflação.



"O Comitê decidiu continuar o processo de aperto monetário para definir o rumo da desinflação o mais rápido possível (...) e controlar a deterioração do comportamento dos preços", afirmou a instituição em um comunicado.



"Alguns indicadores recentes apontam para um aumento contínuo da tendência subjacente da inflação", acrescentou.



Este novo aumento, de magnitude inesperada, tem a assinatura da nova equipe econômica turca que tomou posse após a reeleição, no final de maio, do presidente Recep Tayyip Erdogan, um firme defensor das taxas de juro baixas.



Diante uma inflação ainda próxima dos 48% e uma crise econômica, da qual a Turquia sofre para sair, o chefe de Estado consentiu, por ora, com um aumento das taxas.



Depois de outros dois aumentos limitados da taxa de referência, o presidente turco deu enfim carta branca à nova presidente do Banco Central, Hafize Gaye Erkan, e ao ministro da Economia, Mehmet Simsek, afirmam os analistas.



Na tarde desta quinta-feira (horário local), a lira turca registrava uma leve valorização em relação ao dólar, sendo negociada em torno de 26,81 liras por dólar.



Após as eleições, Ancara reduziu o dispositivo de defesa da lira turca, apoiada artificialmente durante meses por vendas maciças de moeda para evitar seu colapso.



A moeda perdeu um quarto do seu valor em relação ao dólar desde o final de maio.