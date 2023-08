Rei Charles III visitará a França de 20 a 22 de setembro

436

O rei Charles III da Inglaterra e sua esposa, a rainha Camilla, farão sua visita adiada à França de 20 a 22 de setembro, anunciou o Palácio de Buckingham.



A viagem, que estava programada inicialmente para março, teve de ser adiada após as manifestações na França contra a reforma da Previdência promovida pelo governo.



Com paradas previstas em Paris e Bordeaux, a visita servirá como testemunho "da profundidade dos laços históricos que unem os nossos dois países e os nossos povos", afirmou a presidência francesa.



Charles III visitou a França oficialmente em 34 ocasiões, mas esta será a primeira vez desde sua coroação. Será a nona visita de Camilla.



Para os chefes de Estado, "será a oportunidade de continuar seu compromisso comum em favor da conservação da natureza, um tema sobre o qual têm cooperado estreitamente nos últimos anos", acrescentou o Eliseu.



"Esta visita celebrará a história, os valores e a cultura comuns do Reino Unido e da França", declarou o Palácio de Buckingham em um comunicado.



Além do nome das duas cidades que irão visitar, nenhuma parte revelou mais detalhes sobre o programa, mas na visita em março, que acabou adiada, estava prevista uma cerimônia comemorativa no Arco do Triunfo com o presidente Emmanuel Macron e um discurso do rei no Senado.



Também havia sido anunciado um banquete de Estado em homenagem ao casal real no Palácio de Versalhes.



O rei fez poucas viagens ao exterior desde sua ascensão ao trono. Além da viagem oficial à Alemanha em março, o rei fez uma visita privada, sem Camilla, em junho, à Romênia, onde possui uma propriedade.