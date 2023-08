Grécia em guerra contra incêndios pelo sexto dia seguido

436

Centenas de bombeiros na Grécia continuam lutando nesta quinta-feira (24), pelo sexto dia consecutivo, contra incêndios violentos, que mataram cerca de 20 pessoas e despertaram uma crescente indignação entre os afetados.



As chamas devastadoras continuam avançando pelo sopé do monte Parnitha, onde está localizada a maior floresta perto da capital Atenas, e há dois dias ameaçam um importante parque nacional que abriga muitas espécies de aves, segundo os bombeiros.



Na noite de quarta-feira "houve uma explosão de fogo" na zona, anunciou o porta-voz dos bombeiros, Yannis Artopoios, no canal estatal ERT.



A linha de frente das operações está localizada em uma área onde se misturam floresta e terreno urbano, que fica a cerca de 20 quilômetros da capital grega, ao norte, explicou.



Na noite de quarta-feira, os moradores de alguns bairros do centro de Atenas puderam observar, das suas varandas e janelas, as chamas e a fumaça engolindo as colinas arborizadas perto da capital.



Durante o dia, o céu ateniense esteve carregado de fumaça espessa e cinzas, presentes em alguns lugares.



- Altas temperaturas e seca -



O foco mais importante ocorreu no norte do país, onde um grande incêndio, que começou no sábado perto da cidade portuária de Alexandrópolis, forma agora uma frente uniforme de mais de 15 quilômetros.



Nesta semana, foram encontrados na região os corpos de 19 pessoas, supostamente migrantes, incluindo duas crianças.



As autoridades alertaram que, provavelmente, haveria mais vítimas à procura de asilo, sendo a região um importante ponto de acesso para migrantes da vizinha Turquia.



Um terceiro incêndio grave eclodiu na Beócia, ao norte de Atenas, onde um mosteiro bizantino milenar, Osios Loukas, classificado como patrimônio mundial pela Unesco, escapou por pouco da destruição na quarta-feira.



As altas temperaturas associadas à seca e, em algumas áreas, ventos violentos persistirão até sexta-feira, segundo os meteorologistas.



Nesta quinta-feira, as temperaturas poderão atingir os 38°C em alguns pontos do país.



O ministro da Defesa Civil, Vassilis Kikilias, alertou ontem que o país enfrentava o pior verão de incêndios desde o início do mapeamento de risco em 2009.



"É uma situação sem precedentes", disse ele.



Incêndios violentos já atingiram algumas ilhas turísticas como Rodes, Corfu e Eubeia, no final de julho, devido a uma longa estação de calor com temperaturas que, em alguns locais, ultrapassaram os 45°C.