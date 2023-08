Homem abre fogo em bar de Los Angeles e mata três

436

Um homem abriu fogo e matou três pessoas na quarta-feira (13) em um bar Los Angeles, Califórnia, informou a polícia, que também notificou a morte do atirador.



"Quatro mortes confirmadas no local, incluindo o atirador", anunciou a polícia do condado de Orange nas redes sociais.



"Seis pessoas foram levadas para hospitais, cinco delas com ferimentos de bala", acrescentou.



"Durante o incidente, aconteceu um tiroteio que envolveu um policial", afirmou a força de segurança. Nenhum oficial ficou ferido.



O atirador, um policial aposentado, pretendia atacar a ex-esposa, de acordo com fontes não identificadas citadas pelo jornal Los Angeles Times.



O tiroteio aconteceu no bar Cook's Corner, em Trabuco Canyon, um ponto de encontro de motociclistas.



Os Estados Unidos pagam um preço elevado pela proliferação de armas de fogo e pelo amplo acesso de seus cidadãos às mesmas.



O país tem mais armas que habitantes e um a cada três adultos possui ao menos uma arma.



Uma consequência da estatística é a elevada taxa de mortes por armas de fogo nos Estados Unidos, sem comparação com outros países desenvolvidos.