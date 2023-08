BRICS anunciam ampliação do grupo com mais seis países

436

O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, anunciou nesta quinta-feira (24) que os BRICS decidiram na reunião de cúpula de Johannesburgo convidar seis países para aderir ao bloco de economias emergentes.



Argentina, Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos passarão a integrar, a partir de 1º de janeiro de 2024, o grupo integrado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, informou Ramaphosa.



A ampliação dos BRICS foi um dos temas da reunião de cúpula de três dias na África do Sul e provocou divisões entre os atuais membros sobre o ritmo e os critérios para a entrada de novas nações.



Mas o bloco - que toma decisões por consenso - estabeleceu "princípios, diretrizes, critérios e procedimentos para o processo de expansão dos BRICS", afirmou Ramaphosa.



Quase 40 países solicitaram a adesão ou demonstraram interesse em entrar para o bloco, criado em 2009 e que representa quase 25% do PIB e 42% da população mundial.