Palmeiras goleia Deportivo Pereira (4-0) e fica a um passo das semifinais da Libertadores

O Palmeiras confirmou nesta quarta-feira (23) sua condição de sério candidato à conquista da Copa Libertadores-2023 ao golear por 4 a 0 em sua visita ao colombiano Deportivo Pereira, a surpresa do torneio que chegou às quartas de final em sua primeira participação.



Raphael Veiga, de pênalti aos 23 minutos; Marcos Rocha, aos 31, e Mayke, três minutos depois, abriram caminho para a vitória no Estádio Hernán Ramírez Villegas, na cidade de Pereira, onde brilhou o atacante Rony, autor do quarto gol aos 82 minutos e com participação nos três anteriores.



Outro destaque foi o VAR, que corrigiu erros do juiz argentino Facundo Tello em duas ocasiões.



Jogando diante de sua torcida em São Paulo, o Verdão terá que confirmar na próxima quarta-feira a classificação para as semifinais, fase que já disputou nas últimas três edições da Libertadores.



O vencedor da chave enfrentará Boca Juniors ou Racing, que empataram em 0 a 0 no jogo de ida, disputado simultaneamente no estádio La Bombonera em Buenos Aires.



Cerca de 30 mil torcedores do Pereira lotaram as arquibancadas entusiasmados com um feito como a vitória sobre o Boca na fase de grupos, mas o Palmeiras - campeão de duas das últimas quatro edições (2020 e 2021) da Libertadores - praticamente eliminou o time surpresa deste ano.



- Choque de realidade -



Pereira ganhou o apelido de "matador de gigantes" ao eliminar o atual campeão da Recopa Sul-Americana, o equatoriano Independiente del Valle, nas oitavas de final, mas teve um choque de realidade nestas quartas de final.



Aos 20 minutos de jogo, o meia Jhonny Vásquez, errou um chute na própria área e a bola acabou sobrando para Rony. No desespero para corrigir, o colombiano derrubou o atacante na entrada da área, em jogada que foi punida com pênalti graças à intervenção do VAR.



Raphael Veiga abriu o caminho da vitória com uma bomba de pé esquerdo que o goleiro Aldair Quintana não conseguiu defender.



Dez minutos depois, o lateral-direito Marcos Rocha e Rony fizeram uma bela jogada e superaram a defesa colombiana. Rocha mandou para o fundo da rede, mas o árbitro marcou impedimento. Mais uma vez o VAR interveio para fazer justiça a favor dos visitantes e validou o gol.



- Rony marca o seu -



Os paulistas ainda tiveram tempo de marcar o terceiro antes do intervalo.



Mayke, com um toque sutil diante do gol vazio, completou a goleada prematura após um erro do zagueiro Juan Quintero, que deixou o time exposto ao perder a bola para Rony.



Após o intervalo, o Pereira teve a posse de bola e conseguiu entrar na área adversária. Ángelo Rodríguez arriscou um disparo de pé esquerdo e forçou Weverton a se esticar para defender, mas os esforços dos colombianos não conseguiram levar grandes perigos a uma das melhores defesas do futebol sul-americano.



No final do jogo, Rony recebeu uma brilhante assistência rasteira do zagueiro Murilo para finalmente marcar seu merecido gol: Palmeiras 4 a 0 e com a vaga na semifinal praticamente garantida.