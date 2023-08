Messi avança a sua segunda final com Inter Miami na US Open Cup

436

Em mais um jogo cheio de emoções e uma reação dramática, o Inter Miami de Lionel Messi venceu nesta quarta-feira o FC Cincinnati por 5 a 4 nos pênaltis (após um empate em 3 a 3 nos 120 minutos) e se classificou para a final da US Open Cup, o menor torneio do calendário norte-americano.



Dois gols do equatoriano Leonardo Campana com assistências de Messi no segundo tempo (68' e 90+7') deixaram o jogo empatado em 2 a 2 e forçaram a prorrogação.



O Inter chegou à vantagem com um gol do meia venezuelano Josef Martínez (93'), mas o japonês Yuya Kubo voltou a deixar tudo igual (114') e mandou o jogo para as penalidades máximas, onde o zagueiro americano Nick Hagglund viu sua cobrança para o Cincinnati ser defendida pelo goleiro Drake Callender, que viveu mais uma noite de herói.



Coube ao jovem argentino Benjamin Cremaschi, de 18 anos, a missão de cobrar o quinto e decisivo pênalti que garantiu a classificação do Inter.



Um mês depois de estrear na equipe da Flórida, Messi segue invicto há oito jogos e lutará pelo segundo título depois do que foi conquistado no sábado na final da Leagues Cup, também nos pênaltis.



O Inter vai enfrentar o Houston Dynamo ou o Real Salt Lake na final, no domingo, dia 27 de setembro, valendo seu primeiro troféu da US Open Cup, o torneio mais antigo dos Estados Unidos equivalente à Copa do Rei (Espanha) ou à Copa da Inglaterra.



Messi já havia liderado outras reviravoltas na Leagues Cup, competição que reúne times da MLS e do campeonato mexicano, como nas oitavas de final contra o FC Dallas, quando marcou um dos dois gols do Inter nos últimos minutos para empatar em 4 a 4 e avançar nos pênaltis.



No TQL Stadium, em Cincinnati (Ohio), o novo Inter liderado em campo por Messi e seus ex-companheiros do Barcelona, Sergio Busquets e Jordi Alba, conseguiu superar um placar adverso de 2 a 0, apesar de jogar com maior desgaste físico, após disputarem sete partidas em apenas 29 dias para vencerem a Leagues Cup.



O FC Cincinnati, por outro lado, teve 15 dias a mais de descanso do que seus adversários, já que foi eliminado no início dos playoffs da Leagues Cup pelo vice-campeão Nashville SC.



Na atual temporada da MLS, o FC Cincinnati ocupa o primeiro lugar geral com 51 pontos em 24 jogos, enquanto o Inter é o último colocado com apenas 18 em 22 partidas disputadas.



A franquia que tem David Beckham como um dos donos, porém, ressurgiu em grande estilo desde a chegada de Messi, que até esta quarta-feira havia marcado gols em todos os jogos com a camisa rosa, sendo o artilheiro da Leagues Cup com 10 gols em sete jogos.