Messi avança a sua segunda final com Inter Miami na US Open Cup

Em mais um jogo cheio de emoção e uma reação dramática, o Inter Miami de Lionel Messi venceu nesta quarta-feira o FC Cincinnati por 5 a 4 nos pênaltis (após um empate em 3 a 3 nos 120 minutos) e se classificou para a final da US Open Cup, o menor torneio do calendário norte-americano.



Dois gols do equatoriano Leonardo Campana com assistências de Messi no segundo tempo (68' e 90+7') deixaram o jogo empatado em 2 a 2 e forçaram a prorrogação.



O Inter ficou em vantagem com um gol do meia venezuelano Josef Martínez (93'), mas o japonês Yuya Kubo (114') mandou o jogo para as penalidades máximas, onde o zagueiro americano Nick Hagglund perdeu sua cobrança decisiva para o Cincinnati.



Um mês depois de estrear em Miami, Messi segue invicto há oito jogos pelo Inter e lutará pelo segundo título depois do conquistado no sábado na final da Leagues Cup, também nos pênaltis.