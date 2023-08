Slimani, maior artilheiro da história da seleção da Argélia, assina com Coritiba

436

O atacante Islam Slimani, artilheiro da seleção argelina, vai reforçar o ataque do Coritiba na luta pela permanência na primeira divisão do campeonato brasileiro, informou o clube nesta quarta-feira (23).



"Islam Slimani, o maior artilheiro da história da Seleção da Argélia, desembarcou no Brasil para reforçar o Coritiba até 31 de dezembro de 2024", acrescentou o time paranaense em um comunicado.



Slimani, de 35 anos, jogou em times tradicionais da Europa, como Sporting de Lisboa, Leicester e Newcastle da Inglaterra, e Monaco e Lyon da França, entre outros.



O atacante chegou na manhã desta quarta-feira (23) à capital paranaense, onde mais de 700 torcedores o receberam fora do aeroporto, segundo cálculos do clube, que o recebeu em grande estilo.



"Vou dar o máximo pelo Coritiba para colocar o clube no topo. Estou muito feliz e garanto que irei honrar essas cores e essa magnífica torcida", prometeu o argelino pouco depois de desembarcar.



Comandado por Thiago Kosloski, o Coritiba acumula quatro derrotas consecutivas no Brasileirão, a última por 3 a 2 para o Flamengo no fim de semana, e é penúltimo colocado, com 14 pontos em 20 jogos.



O atacante esguio de 1,88 m de altura defendeu o Anderlecht no último semestre. Marcou nove gols em 16 jogos no campeonato belga e na Liga Conferência Europa, mas não renovou contrato, por isso chega como agente livre ao Coxa.



Slimani é o maior artilheiro da seleção argelina com 42 gols em 94 partidas.



Dois de seus gols na Copa do Mundo de 2014 no Brasil, na vitória contra a Coreia do Sul (4 a 2) e no empate contra a Rússia (1 a 1), foram fundamentais para que os 'Zorros do Deserto' se classificassem pela primeira vez para as oitavas de final de um Mundial.



A Argélia foi eliminada nessa fase pela Alemanha (2-1) - que mais tarde se sagraria tetracampeã no Maracanã -, com Slimani sendo titular e jogando toda a partida, inclusive a prorrogação, na última participação dos africanos em uma Copa.



O atacante também fez parte da seleção que, liderada pelo ponta Riyad Mahrez, conquistou a Copa das Nações Africanas de 2019, a segunda da Argélia depois de ter vencido em 1990.