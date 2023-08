"Não sei por quanto tempo ainda vou jogar, quero aproveitar ao máximo", diz Messi

436

Enquanto desfruta de seu bem-sucedido início de aventura nos Estados Unidos, o craque Lionel Messi garantiu que não sabe por quanto tempo continuará em atividade no futebol e prefere pensar depois sobre seu futuro fora dos gramados.



"Ainda não penso nisso (na aposentadoria), para ser sincero. Gosto de jogar, gosto de estar com a bola em campo, competir, treinar", disse o astro do Inter Miami, de 36 anos, em entrevista à Apple TV+, dona dos direitos da liga norte-americana (MLS).



"Não sei por quanto tempo ainda vou jogar, mas vou tentar aproveitar o máximo que puder, até perceber que já está bom e aí vou ver. Depois vou ter tempo para pensar, analisar e escolher", disse Messi na entrevista realizada antes da final de sábado, em que conquistou seu primeiro título com a camisa do Inter Miami na Leagues Cup.



"Hoje o mais importante é aproveitar o que sobrar, seja o que for, pode ser pouco ou muito", afirmou. "Aproveitar cada momento, principalmente porque isso não volta e depois não quero me arrepender de nada".



- "Anos complicados" no PSG -



O capitão da seleção argentina, que tem contrato com o Inter Miami até 2025, reiterou que está aproveitando esta nova etapa, a primeira fora do futebol europeu, depois de um período difícil no Paris Saint-Germain.



Assinar com o Inter "foi uma decisão de família, (de) tentar procurar o bem da família. Passamos dois anos complicados. A verdade é que não ficamos bem, foi difícil para nós", disse o craque.



"Foi um pouco voltar ao que éramos quando estávamos em Barcelona, aproveitar o dia a dia, os filhos, que a família esteja bem. Desfrutar o dia a dia no âmbito esportivo, o que não estava acontecendo comigo", explicou.



"Minhas viagens com a seleção eram os momentos mais felizes porque gostava do lugar em que estava, dos meus companheiros e eu queria chegar aqui e encontrar a mesma coisa", disse ele. "Hoje, depois de algum tempo, vejo que estávamos certos quando dissemos que este seria o lugar mais indicado".



Após o título da Leagues Cup, da qual foi artilheiro (10 gols em 7 jogos) e eleito o melhor jogador, Messi buscará nesta quarta-feira a classificação para uma nova final pelo Inter Miami, no duelo contra o FC Cincinnati, pela US Open Cup.