São Paulo visita LDU na ida das quartas de final da Sul-Americana

436

O São Paulo enfrenta a LDU nesta quinta-feira (24), no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, em que as duas equipes vão dar tudo de si para continuar na luta pelo título do torneio continental e assim poder reviver as glórias do passado.



A ferida do tricolor paulista é mais recente. Campeão em 2012, o time brasileiro perdeu a final da 'Sula' no ano passado para outro equatoriano, o Independiente del Valle.



A LDU (Liga de Quito) vem sonhando com um título continental há mais de uma década. Desde que conquistou a Libertadores em 2008 e a Sul-Americana em 2009, não voltou a ter esse prazer.



Para este confronto, que será disputado a partir das 17h locais (19h de Brasília), no estádio Rodrigo Paz, na capital equatoriana, os dois clubes chegam com artilharia pesada.



Os donos da casa terão no ataque o veterano peruano Paolo Guerrero, enquanto o tricolor paulista poderá contar com o colombiano James Rodríguez, dois jogadores que brilharam por suas seleções.



A equipe comandada por Dorival Júnior chegou a Quito na terça-feira, e o ex-Tottenham Lucas Moura também está relacionado.



O time paulista derrotou o San Lorenzo de Almagro nas oitavas de final, enquanto os equatorianos eliminaram o Ñublense, do Chile.



Quem vencer o confronto terá pela frente nas semifinais o vencedor do duelo entre Defensa y Justicia e Botafogo.



- Em busca do gol -



No Campeonato Brasileiro, o São Paulo ocupa atualmente uma modesta décima colocação e vem de um empate em casa no sábado em 0 a 0 com o próprio Botafogo, que lidera a competição.



Nesta quinta-feira, a equipe não poderá contar com o meia Pablo Maia, que não conseguiu se recuperar de dores musculares.



A LDU é o único time não argentino ou não brasileiro nas quartas de final da Sul-Americana.



Diante do confronto desta quinta, o técnico argentino Luis Zubeldía está preocupado com a escassez de gols da equipe.



Na última rodada no campeonato equatoriano, a LDU empatou em 0 a 0 com El Nacional, jogo em que Alexander Alvarado desperdiçou dois pênaltis.



"Usamos toda a artilharia que tínhamos à disposição e esperamos que (a bola) entre na quinta-feira, no próximo jogo", declarou Zubeldía.



Alvarado é dúvida e poderá ser substituído por Lisandro Azulgaray.



Os 'albos' poderão contar neste jogo com o meia argentino Mauricio Martínez e seu compatriota Ezequiel Piovi.



A partida será apitada pelo árbitro colombiano Jhon Ospina e seus compatriotas Dionisio Ruiz e Jhon León.



--- Prováveis escalações:



LDU: Alexander Domínguez - José Quinteros, Richard Mina, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez - Renato Ibarra, Mauricio Martínez, Ezequiel Piovi, Lisandro Alzugaray - Paolo Guerrero e Jhojan Julio. Técnico: Luis Zubeldia.



São Paulo: Rafael - Rafinha, Robert Arboleda, Lucas Beraldo, Caio Paulista - Alisson, Jhegson Méndez - Wellington Rato, James Rodríguez, Lucas Moura - Jonathan Calleri. Técnico: Dorival Júnior.