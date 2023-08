América-MG e Fortaleza se enfrentam para seguir fazendo história na Sul-Americana

436

América-MG e Fortaleza querem continuar fazendo história na Copa Sul-Americana e se enfrentam nesta quinta-feira (24), em Belo Horizonte, no jogo de ida das quartas de final.



Lanterna no Campeonato Brasileiro, o América vem de uma derrota para o Fluminense no fim de semana (3 a 1), no Maracanã.



Chegar às semifinais da Sul-Americana em sua primeira participação no torneio pode ser a motivação para o 'Coelho' no segundo turno do Brasileirão.



- Sem dar pistas -



Para o duelo contra o Fortaleza, o técnico argentino Fabián Bustos não quis adiantar se irá com força máxima ou usará um time reserva ou misto, como o América vem fazendo ao longo da competição.



"Vamos ver quem está melhor. Quem estiver bem, joga na quinta. Temos que conseguir um resultado positivo para melhorar a parte emocional, e esta é uma boa oportunidade. Sabemos que será um jogo duro, difícil", afirmou Bustos.



O time mineiro tem vários desfalques para a partida: Wanderson, Aloísio, Adyson, Breno, Benítez e Renato Kayzer.



Por outro lado, o técnico terá à disposição os zagueiros Júlio César e Ricardo Silva, recuperados de lesões, além do argentino Esteban Burgos, inscrito para esta fase do torneio.



O atacante uruguaio Gonzalo Mastriani, artilheiro da Sul-Americana com oito gols, continua sendo a referência no ataque do 'Coelho'.



- Fortaleza confiante -



Por sua vez, o Fortaleza também quer chegar pela primeira vez a uma semifinal continental.



O 'Leão', que passou a disputar a Sul-Americana após ser eliminado na terceira fase da Libertadores, quer aproveitar o mau momento do América para conseguir um bom resultado em Minas e decidir o duelo em casa.



No último sábado, o time cearense venceu o Internacional por 1 a 0 em Porto Alegre e assumiu a oitava posição na tabela do Brasileirão, a três pontos da zona de classificação para a Libertadores do ano que vem.



O técnico Juan Pablo Vojvoda tem quatro desfalques certos e uma dúvida para a partida: o zagueiro Marcelo Benevenuto está suspenso, enquanto Hércules, Pedro Rocha e Calebe estão lesionados e o argentino Imanol Machuca é dúvida por problemas físicos.



"No primeiro jogo é preciso ir com cautela, paciência, estudando. Os dois times farão isso. São dois jogos muito importantes, mas o primeiro vale muita coisa, como foi contra o Libertad (vitória do Fortaleza por 1 a 0 no Paraguai, pelas oitavas)", disse o lateral Bruno Pacheco.



O jogo começa às 19h (horário de Brasília), no estádio Independência, e terá arbitragem do colombiano Wilmar Roldán, com seus compatriotas Alexander Guzmán e Wilmar Navarro como auxiliares.



O vencedor do confronto, que será definido na semana que vem, em Fortaleza, pega nas semifinais quem passar do duelo entre Corinthians e Estudiantes de La Plata.



- Prováveis escalações:



América-MG: Cavicholi - Marcinho, Iago Maidana, Esteban Burgos, Danilo Avelar - Javier Méndez, Juninho, Emmanuel Martínez, Felipe Azevedo - Gonzalo Mastriani, Rodrigo Varanda. Técnico: Fabián Bustos



Fortaleza: João Ricardo - Tinga, Emmanuel Brítez, Titi, Pacheco - Weilson, Caio Alexandre, Pochettino - Marinho, Galhardo, Pikachu. Técnico: Juan Pablo Vojvoda