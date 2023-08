Morte de Prigozhin não seria surpresa, segundo Casa Branca

436

A possível morte do chefe do grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, no que Moscou diz ter sido um acidente aéreo, não seria uma surpresa caso seja confirmada, disse uma alta funcionária da Casa Branca nesta quarta-feira (23).



"Nós vimos os registros" do acidente, informou, por meio de um comunicado, a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson.



"Se for confirmada, não seria uma surpresa para ninguém", disse, em alusão à possível morte de Prigozhin.



"A desastrosa guerra da Ucrânia levou um exército privado a marchar rumo a Moscou, e agora aparentemente a isto", acrescentou.



Ainda segundo a Casa Branca, o presidente Joe Biden foi informado sobre a queda da aeronave a noroeste de Moscou.



"Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas não estou surpreso" com a notícia da possível morte de Prigozhin, disse Biden, acrescentando que "não há muita coisa que aconteça na Rússia que (o presidente Vladimir) Putin não esteja por trás. Mas não sei o suficiente para saber a resposta".



Prigozhin, de 62 anos, estava na lista de passageiros do avião, segundo a imprensa estatal russa.



Ele transformou a milícia Wagner em uma força de combate de elite na guerra contra a Ucrânia, mas também fez inimigos, com suas constantes reclamações e críticas, nos comandos do exército regular russo.



A queda da aeronave ocorreu dois meses depois de o Wagner iniciar uma rebelião e uma marcha rumo a Moscou em uma tentativa de forçar a destituição da cúpula militar russa e de receber mais apoio logístico do governo Putin para suas forças.