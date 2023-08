436

A possível morte do chefe do grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, em um acidente aéreo na Rússia, não seria uma surpresa, disse uma alta funcionária da Casa Branca nesta quarta-feira (23).



"Nós vimos os registros" do acidente, informou, por meio de um comunicado, a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson.



"Se for confirmada, ninguém deveria ficar surpreso", afirmou, em alusão à possível morte de Prigozhin.