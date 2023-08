Bernardo Silva renova com o Manchester City até 2026

436

O meia ofensivo português Bernardo Silva, que interessava ao Paris Saint-Germain, renovou seu contrato com o Manchester City até 2026, anunciou o clube inglês nesta quarta-feira (23).



Alvo de vários clubes europeus, o jogador de 29 anos se tornou um dos pilares do time de Pep Guardiola desde a sua chegara ao City, em 2017. Em seis temporadas em Manchester, ele disputou 308 jogos e conquistou 14 títulos, entre eles a Liga dos Campeões



"Adoro o treinador, meus companheiros de equipe e os torcedores e espero que possamos compartilhar ainda mais memórias nos próximos anos", declarou Bernardo em um comunicado divulgado pelo clube.



"Ganhar a 'tríplice coroa' [Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Champions] na temporada passada foi extremamente especial. É emocionante fazer parte de um time com tanta fome e paixão", acrescentou.



O versátil português, que pode atuar como meia ou ponta, esteve no primeiro jogo do City na Premier League, mas devido a uma lesão ficou fora da decisão da Supercopa da Europa (vitória dos ingleses sobre o Sevilla nos pênaltis) e da vitória sobre o Newcastle por 1 a 0.



Segundo Guardiola, ele deve voltar à equipe no próximo domingo, contra o Sheffield.