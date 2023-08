436

Os líderes do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), reunidos em uma cúpula em Joanesburgo, concordaram nesta quarta-feira (23) em expandir o grupo, embora ainda tenham de discutir a escolha estratégica de novos membros, anunciou Pretória.



"Chegamos a um acordo sobre a questão da expansão. Adotamos um documento que define as diretrizes, princípios e processos de exame dos países que desejam se tornar membros do Brics", disse o ministro sul-africano das Relações Exteriores, Naledi Pandor, à rádio pública Ubuntu.