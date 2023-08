Ex-presidente Bolsonaro é internado em São Paulo para exames de rotina

436

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado nesta quarta-feira (23) em uma clínica particular de São Paulo para realizar "exames de rotina" relativos às sequelas da facada que sofreu em 2018, segundo seu advogado, Fabio Wajngarten.



"Referidos exames tem (sic) por objetivo avaliar sua condição clínica, principalmente no sistema digestivo, tráfego intestinal, aderências, hérnia abdominal e refluxo", disse o advogado no Twitter, agora X.



A clínica Vila Nova Star, onde se encontra Bolsonaro, não respondeu a um pedido de informação da AFP.



O político de extrema direita, de 68 anos, sofreu diversas complicações de saúde desde setembro de 2018, quando levou uma facada durante a campanha presidencial.



O ataque feriu seu intestino e levou a recorrentes obstruções digestivas e aderências nos tecidos, problemas que o levaram ao hospital várias vezes.



Bolsonaro, que deixou o poder em dezembro de 2022, enfrenta diversas investigações da Justiça e Polícia Federal, além de ter sido declarado inelegível em junho por oito anos por desinformação sobre o sistema eleitoral.



Tanto o ex-presidente como sua esposa, Michelle, são alvos de uma investigação por suposto desvio de joias e de outros presentes oficiais recebidos durante seu governo (2019-2022).



Autoridades suspeitam de que colaboradores de Bolsonaro revenderam presentes oficiais recebidos de outros países para "enriquecimento ilícito" do ex-presidente.



Por este caso, Bolsonaro, a ex-primeira-dama e colaboradores do ex-presidente foram convocados nesta terça pela polícia a prestar depoimento em simultâneo na quinta, 31, informou a Polícia Federal.