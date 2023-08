Preparativos finais para o despejo de água da usina de Fukushima no mar

436

A Tokyo Electric Power (TEPCO), operadora da usina nuclear de Fukushima-Daiichi (nordeste do Japão), informou nesta quarta-feira (23) que já está nos preparativos finais para despejar no oceano a água residual da central.



A TEPCO explicou em um comunicado que transferiu um metro cúbico da água filtrada para remover as substâncias radioativas, exceto o trítio, e que diluiu esta quantidade em 1.200 metros cúbicos de água do mar.



A concentração de trítio da mostra será medida para confirmar que está por abaixo do nível previsto de radioatividade de 1.500 becquerels (Bq) por litro, o valor máximo estabelecido para o despejo no Oceano Pacífico, segundo a TEPCO.



Este nível é 40 vezes inferior às normas japonesa e internacional (60.000 e sete vezes menor que o máximo estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para a água potável (10.000



Os especialistas afirmam que apenas as doses altamente concentradas de trítio são perigosas para a saúde.



O Japão pretende despejar em três décadas mais de 1,3 milhão de metros cúbicos de água da usina de Fukushima procedentes das águas pluviais e subterrâneas, e das injeções necessárias para resfriar os núcleos dos reatores que entraram em colapso após o tsunami de março de 2011, que devastou a costa nordeste do país.



A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) validou e supervisionará o plano japonês, mas isto não tranquilizou a China, que desde julho aplica restrições às importações de produtos do Japão. Na terça-feira, Hong Kong anunciou restrições similares.



Tóquio destacou que o nível de radioatividade dos despejos das usinas chinesas é muito superior ao previsto em Fukushima. Analistas afirmam que a posição de Pequim está vinculada às relações tensas entre os dois países.