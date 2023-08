Ponte ferroviária em construção desaba e mata 17 Índia

436

Ao menos 17 pessoas que trabalhavam na construção de uma ponte ferroviária no estado indiano de Mizoram (leste) morreram nesta quarta-feira (23) no desabamento da estrutura, informaram as autoridades.



"A ponte ferroviária que estava sendo construída em Sairang, perto de (a capital do estado) Aizawl, desabou hoje e pelo menos 17 trabalhadores faleceram", afirmou o ministro chefe de Mizoram, Zoramthang (que utiliza apenas um nome), na rede X (antes conhecida como Twitter).



Imagens divulgadas pelo funcionário mostram uma estrutura de metal pendurada em algumas colunas de suporte.



O jornal Indian Express, que cita uma fonte policial, informou que 17 corpos foram encontrados e que "muitas pessoas" estavam desaparecidas após a tragédia ocorrida no estado que fica entre Bangladesh e Mianmar.



"As operações de resgate estão em curso e estamos fornecendo toda a assistência possível aos afetados", afirmou o gabinete do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi.



O governo informou que indenizará as famílias dos falecidos com um valor equivalente a 2.400 dólares (11.800 reais).