Rangers e PSV empatam (2-2) no jogo de ida dos playoffs da Champions League

Rangers e PSV Eindhoven empataram nesta terça-feira (22) em 2 a 2, no jogo de ida dos playoffs valendo vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões, resultado que deixa em aberto o confronto para a partida de volta, que será disputada na Holanda.



O time holandês entrou em campo disposto a se vingar da eliminação sofrida diante do Rangers na mesma fase da competição na temporada passada, sendo que nesta terça as duas equipes repetiram o 2-2 do duelo de ida realizado há doze meses. Naquela ocasião, o Rangers venceu na volta por 1 a 0.



Nesta terça-feira os escoceses ficaram em vantagem no placar duas vezes, sendo que em ambas os visitantes responderam, com o segundo gol de Luuk De Jong marcado aos 80 minutos.



Nos outros jogos disputados nesta terça, o Royal Antwerp da Bélgica conseguiu uma vitória em seu estádio por 1 a 0 sobre o AEK Athens, e o FC Copenhagen também triunfou: derrotou o campeão polonês Rakow por 1 a 0 fora.