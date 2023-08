Al-Nassr de CR7 vence nos acréscimos e vai à fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia

436

O Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, se classificou para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia depois de conseguir uma vitória nos acréscimos com um gol decisivo do brasileiro Anderson Talisca contra o Shabab Al-Ahli, em Riad, nesta terça-feira (22).



A equipe da Saudi Pro League venceu por 4 a 2 no play-off em Mrsool Park, com Talisca marcando duas vezes e o croata Marcelo Brozovic fechando a vitória. O Al Nassr estava a dois minutos de ficar de fora do torneio.



Com esse resultado o Al-Nassr, vice-campeão nacional na última temporada, avança à fase de grupos, que começa no mês que vem. Ronaldo, cinco vezes vencedor da Liga dos Campeões da Uefa, fazia sua estreia na principal competição de clubes do futebol asiático depois de assinar com o clube de Riad em dezembro passado.



Sua equipe abriu o placar aos 11 minutos, com Taslica desviando de cabeça após um escanteio de Brozovic. Mas Yahya Al Ghassani empatou para o Shabab Al-Ahli, campeão dos Emirados Árabes Unidos, sete minutos depois. O ponta colocou a bola na rede do Al-Nassr após um contra-ataque do time de Dubai.



Ronaldo, de 38 anos, deixou o campo rumo aos vestiários claramente frustrado e foi visto discutindo com o árbitro. O craque português, capitão da equipe, reclamou que dois pênaltis deveriam ter sido marcados na primeira etapa.



Então, um minuto após o intervalo, Al Ghassani avançou em meio à defesa do Al-Nassr, encobriu o goleiro Nawaf Al Aqidi e colocou o Shabab Al-Ahli na frente.



No entanto, o Al-Nassr empatou a dois minutos do fim do tempo regulamentar, quando uma cabeçada do lateral Sultan Al Ghannam foi desviada para seu próprio gol por Walid Abbas.



A recuperação de Al-Nassr foi completada com cinco minutos de acréscimo (dos sete previstos), com Talisca finalizando à queima-roupa. Momentos depois, enquanto o Shabab Al-Ahli perseguia o empate, Ronaldo tocou para Brozovic mandar para a rede e tranquilizar a equipe.