Morre cantor italiano Toto Cutugno

436

O cantor italiano Toto Cutugno, famoso na Itália e no exterior por seu sucesso "Italiano vero" e sua vitória no Eurovision de 1990, morreu aos 80 anos em Milão, nesta terça-feira (22), anunciou seu empresário.



"Após uma longa doença, o estado de saúde do cantor se agravou nos últimos anos", explicou Danilo Mancuso, citado pela agência Ansa.



"Adeus Toto Cutugno, um italiano vero", apontou no X, antigo Twitter, a primeira-ministra Giorgia Meloni.



O ministro da Cultura, Gennaro Sangiuliano saudou "um artista orgulhoso de ser italiano, apreciado também no exterior".



Seu grande sucesso foi "Italiano vero" (também chamado "L'italiano"), de 1983, que ocupou o primeiro lugar entre os principais sucessos na Itália e Suíça, em segundo na França e ganhou fama em outros países como Coreia do Sul e Israel.



Em 1990, ele ganhou o concurso Eurovision em Zagreb com "Insieme: 1992", uma canção sobre a Europa. Depois de Gigliola Cinquetti em 1964, foi o segundo italiano a ganhar a competição.



Nascido em 7 de julho de 1943 na Toscana, Salvatore Cutugno, chamado Toto Cutugno, compôs para muitos cantores franceses como Michel Sardou, Mireille Mathieu, Gérard Lenorman, Joe Dassin, Johnny Hallyday, Hervé Vilard e Sheila.



Seu funeral será celebrado em Milão na quinta-feira.



Segundo o jornal Il Corriere della Sera, ele vendeu mais de 100 milhões de discos durante sua carreira.