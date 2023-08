Calor provoca mudanças na programação do Mundial de Atletismo

436

A programação para quarta-feira (23) no Mundial de Atletismo foi modificada devido a "condições climáticas extremas" em Budapeste por conta do calor, anunciou a Federação Internacional (World Athletics) nesta terça-feira (22).



"As condições meteorológicas em Budapeste estão se tornando extremas" até "um nível inaceitável para os nossos atletas", explicaram os organizadores em um comunicado, sustentando as suas afirmações com um indicador que reúne diferentes variáveis, principalmente temperatura e umidade.



Com base neste indicador, foi decidido que as provas de 5.000 metros feminino não seriam disputadas na quarta-feira às 11h00 locais (6h00 de Brasília), mas sim às 19h00 (14h00 de Brasília).



Já "a prova de 200 metros feminino começará mais cedo, às 11h20 (6h20 de Brasília), e a de 200 metros masculino às 12h15 (7h15 de Brasília), disse a World Athletics.



As previsões para esta quarta-feira na capital húngara apontam para temperaturas de até 34 graus.