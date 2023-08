436

O meia luso-brasileiro Otávio Edmilson da Silva Monteiro, conhecido apenas como Otávio, que estava no Porto, vai se transferir para o Al-Nassr, clube da Arábia Saudita que já conta com o astro Cristiano Ronaldo, por 60 milhões de euros (cerca de R$ 321 milhões pela cotação atual), anunciou o clube português nesta terça-feira (22).



"O FC Porto chegou a acordo com o Al-Nassr para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva" do jogador, informou o clube em um comunicado.



"É difícil deixar o clube depois de nove anos aqui", mas "é o ciclo da vida", comentou o jogador de 28 anos em um vídeo publicado no site dos 'Dragões'.



Otávio, que também joga pela seleção portuguesa, nasceu no Brasil e chegou ao Porto em 2014 vindo do Internacional de Porto Alegre.