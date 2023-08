436

Um ônibus que transportava "majoritariamente" migrantes venezuelanos colidiu com um trailer em uma rodovia no sul do México, deixando 15 mortos e 36 feridos, informou nesta terça-feira (22) a Secretaria de Estado do estado central de Puebla.



"Um ônibus que transportava majoritariamente migrantes venezuelanos colidiu com um trailer, infelizmente 15 pessoas perderam a vida e outras 36 ficaram feridas", informou a agência em sua conta da rede X (antigo Twitter).