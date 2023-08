436

O meia-atacante sul-coreano Lee Kang-In sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e vai desfalcar o Paris Saint-Germain por quatro semanas, informou o clube nesta terça-feira (22).



O jogador, de 22 anos, perderá pelo menos os próximos dois jogos do PSG, contra o Lens, no sábado, e contra o Lyon, no dia 3 de setembro.



Ele foi titular da equipe nas duas primeiras rodadas do Campeonato Francês, os empates com Lorient (0 a 0) e Toulouse (1 a 1).



Kang-In, que já fez 14 jogos pela seleção da Coreia do Sul, chegou ao clube parisiense nesta temporada procedente do Mallorca, da Espanha.