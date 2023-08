Vice-presidente deixa Comissão Europeia para concorrer às eleições holandesas

436

O vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, foi confirmado nesta terça-feira (22) como líder da candidatura dos sociais-democratas e dos verdes às eleições antecipadas na Holanda, que acontecerão em novembro.



Esta decisão o obrigará a deixar o cargo no órgão executivo da União Europeia.



"Frans Timmermans foi escolhido como chefe do GroenLinks-PvDA", uma aliança formada este ano pelo partido trabalhista holandês (PvDA) e pela esquerda verde (GroenLinks) para as eleições legislativas de 22 de novembro, anunciou a coalizão em comunicado.



Mais de 91% dos 37.700 militantes desta candidatura apoiaram a nomeação de Timmermans, que era o único candidato.



"Quero ser primeiro-ministro", afirmou em julho o vice-presidente da Comissão Europeia, quando anunciou a sua candidatura às eleições no seu país.



Timmermans, de 62 anos, deseja suceder o primeiro-ministro holandês, o liberal Mark Rutte (centro-direita), que deixará a política após 13 anos à frente do seu país.



O governo holandês caiu no início de julho devido a divergências na política migratória entre os diferentes partidos que compunham a coalizão governamental.



Depois de alguns resultados modestos nos últimos anos, o partido trabalhista e a esquerda verde formaram esta aliança para aspirar à vitória nas eleições de outono.



Timmermans já havia ajudado o PvDA a surpreender nas eleições europeias de 2019, em que foi o partido mais votado na Holanda em uma eleição cujas pesquisas favoreciam a extrema direita.