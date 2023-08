Bombeiros avançam na luta contra incêndio em Tenerife

436

Os bombeiros avançaram, nesta terça-feira (22), no combate ao grande incêndio florestal que atinge a ilha canária de Tenerife há uma semana, graças a temperaturas mais amenas e a ventos menos fortes, informaram autoridades locais.



Considerado um dos piores enfrentados pelas Canárias com 15 mil hectares queimados, abarcando um perímetro de 88 quilômetros, o incêndio obrigou à retirada preventiva de até 12.000 pessoas. Algumas já foram autorizadas a voltar para suas casas.



Na segunda-feira (21), em visita à ilha, o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou que o local será declarado zona de catástrofe natural, para agilizar recursos para a população afetada.



As chamas se propagaram em meio a duas ondas de calor na ilha, que tem muitas áreas secas, o que aumenta o risco de incêndios florestais.



Especialistas afirmam que a mudança climática favorece ondas de calor e períodos de seca cada vez mais frequentes, prolongados e intensos.



Desde domingo, a Espanha enfrenta sua quarta onda de calor deste verão (no hemisfério norte).



Em 2022, o país enfrentou 500 incêndios que destruíram mais de 300.000 hectares, conforme o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS).



De acordo com o EFFIS, somente neste ano, quase 76.000 hectares foram arrasados por 340 incêndios na Espanha.