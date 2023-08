436

O ex-presidente americano Donald Trump informou nesta segunda-feira (21) que viajará na próxima quinta-feira a Atlanta para comparecer a um tribunal, por suas supostas tentativas de reverter o resultado da eleição presidencial de 2020 no estado da Geórgia.



Trump denunciou hoje em sua plataforma, Truth Social, que será "PRESO por uma promotora distrital de esquerda radical". O republicano tem até o meio-dia de sexta-feira para comparecer a um tribunal do condado de Fulton, em Atlanta, capital do estado da Geórgia.