Petróleo recua levemente, após medida chinesa considerada insuficiente

436

Os preços do petróleo baixaram ligeiramente nesta segunda-feira (21) após o anúncio de medidas de reativação da economia chinesa, consideradas insuficientes pelo mercado.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro recuou 0,37%, a 84,48 dólares, em Londres. Enquanto o WTI para setembro cedeu 0,65%, a 80,72 dólares, em Nova York.



Os preços "inicialmente foram ajudados pelo tom positivo dos mercados de ações" no início do dia, mas perderam fôlego, observou Michael Hewson, da CMC Markets.



"A demanda parece aumentar nos Estados Unidos (...) E as expectativas de um corte na produção da Arábia Saudita e da Rússia" impulsionam os preços para cima, explicam os analistas da Energi Danmark.



Por outro lado, as preocupações com a saúde da economia da China, maior importador de petróleo do mundo, freiam o avanço das cotações.



Nesta segunda, o país asiático reduziu de 3,55% para 3,45% a taxa de juros a um ano na tentativa de fomentar a economia, apostando em créditos para empresas e particulares.



No entanto, segundo John Evans, da PVM Energy, "é improvável que essa leve flexibilização fortaleça a confiança" dos investidores e impulsione ativos mais arriscados, como o petróleo.