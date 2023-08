Arsenal vence Crystal Palace e se mantém 100% no Inglês

436

Após duas rodadas, o Arsenal se manteve com 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês ao derrotar o Crystal Palace por 1 a 0 nesta segunda-feira (21).



O gol da vitória dos 'Gunners' saiu no início do segundo tempo, com o norueguês Martin Odegaard cobrando pênalti (53'), assinalado pelo árbitro após Eddie Nketiah ser derrubado na área.



Minutos depois, o Arsenal ficou com um jogador a menos quando o lateral-esquerdo japonês Takehiro Tomiyasu recebeu o segundo cartão amarelo por uma falta cometida e foi expulso.



O Palace, que fez um jogo sólido e se mostrou um time bem organizado, também pediu um pênalti sobre Eberechi Eze (72'), mas o árbitro manteve sua decisão de campo mesmo tendo sido chamado para revisar o lance no VAR.



"Quando você olha o relógio e faltam 20 minutos, está com dez contra este time jovem e atlético, você sabe que vai ser difícil. Mas são essas situações que precisam ser superadas para ganhar a Premier League", disse em entrevista ao canal Sky Sports o meio-campista do Arsenal Declan Rice.



Depois de conquistar a Supercopa da Inglaterra batendo o Manchester City nos pênaltis, o Arsenal começa o Campeonato Inglês na terceira posição com seis pontos de seis possíveis. O líder por enquanto é o Brighton, que também está 100% e tem melhor saldo de gols.



-- Jogos da 2ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:



- Sexta-feira:



Nottingham - Sheffield United 2 - 1



- Sábado:



Fulham - Brentford 0 - 3



Wolverhampton - Brighton 1 - 4



Liverpool - AFC Bournemouth 3 - 1



Tottenham - Manchester United 2 - 0



Manchester City - Newcastle 1 - 0



- Domingo:



Aston Villa - Everton 4 - 0



West Ham - Chelsea 3 - 1



- Segunda-feira:



Crystal Palace - Arsenal 0 - 1



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Brighton 6 2 2 0 0 8 2 6



2. Manchester City 6 2 2 0 0 4 0 4



3. Arsenal 6 2 2 0 0 3 1 2



4. Brentford 4 2 1 1 0 5 2 3



5. Liverpool 4 2 1 1 0 4 2 2



. Tottenham 4 2 1 1 0 4 2 2



. West Ham 4 2 1 1 0 4 2 2



8. Newcastle 3 2 1 0 1 5 2 3



9. Aston Villa 3 2 1 0 1 5 5 0



10. Nottingham 3 2 1 0 1 3 3 0



11. Crystal Palace 3 2 1 0 1 1 1 0



12. Manchester United 3 2 1 0 1 1 2 -1



13. Fulham 3 2 1 0 1 1 3 -2



14. AFC Bournemouth 1 2 0 1 1 2 4 -2



. Chelsea 1 2 0 1 1 2 4 -2



16. Sheffield United 0 2 0 0 2 1 3 -2



17. Luton Town 0 1 0 0 1 1 4 -3



18. Burnley 0 1 0 0 1 0 3 -3



19. Wolverhampton 0 2 0 0 2 1 5 -4



20. Everton 0 2 0 0 2 0 5 -5