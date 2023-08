Sevilla perde para Alavés e segue sem pontuar no Campeonato Espanhol

436

Depois de perder nos pênaltis a Supercopa da Europa para o Manchester City, o Sevilla sofreu sua segunda derrota em duas rodadas do Campeonato Espanhol, nesta segunda-feira (21), para o Alavés, por 4 a 3.



Derrotado em casa pelo Valencia na estreia (2 a 1), o time do técnico José Luis Mendilibar segue sem pontuar na liga e está na zona de rebaixamento (18º).



Jogando em casa, o Alavés saiu na frente aos sete minutos com Luis Rioja, mas um gol contra do marroquino Abdelkabir Abqar deixou tudo igual pouco depois (15').



O Sevilla conseguiu a virada ainda no primeiro tempo com o argentino Erik Lamela (41'), mas Ruben Duarte (44') colocou o empate mais uma vez no placar antes do intervalo.



Na segunda etapa, o Alavés abriu dois de vantagem em cinco minutos com o atacante Kike García (54' e 59'), e o Sevilla só conseguiu diminuir nos acréscimos com Rafa Mir (90'+7).



-- Jogos da 2ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:



- Sexta-feira:



Mallorca - Villarreal 0 - 1



Valencia - Las Palmas 1 - 0



- Sábado:



Real Sociedad - Celta Vigo 1 - 1



Almería - Real Madrid 1 - 3



Osasuna - Athletic Bilbao 0 - 2



- Domingo:



Girona - Getafe 3 - 0



Barcelona - Cádiz 2 - 0



Betis - Atlético de Madrid 0 - 0



- Segunda-feira:



Alavés - Sevilla 4 - 3



Granada - Rayo Vallecano



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Real Madrid 6 2 2 0 0 5 1 4



2. Valencia 6 2 2 0 0 3 1 2



3. Girona 4 2 1 1 0 4 1 3



4. Atlético de Madrid 4 2 1 1 0 3 1 2



5. Barcelona 4 2 1 1 0 2 0 2



6. Betis 4 2 1 1 0 2 1 1



7. Rayo Vallecano 3 1 1 0 0 2 0 2



8. Alavés 3 2 1 0 1 4 4 0



9. Athletic Bilbao 3 2 1 0 1 2 2 0



. Osasuna 3 2 1 0 1 2 2 0



. Villarreal 3 2 1 0 1 2 2 0



12. Cádiz 3 2 1 0 1 1 2 -1



13. Real Sociedad 2 2 0 2 0 2 2 0



14. Mallorca 1 2 0 1 1 1 2 -1



. Las Palmas 1 2 0 1 1 1 2 -1



16. Celta Vigo 1 2 0 1 1 1 3 -2



17. Getafe 1 2 0 1 1 0 3 -3



18. Sevilla 0 2 0 0 2 4 6 -2



19. Granada 0 1 0 0 1 1 3 -2



20. Almería 0 2 0 0 2 1 5 -4