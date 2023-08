Rússia continuará programa lunar, garante diretor de agência espacial

436

A Rússia não deve abandonar seu programa de exploração espacial, apesar da queda da sonda Luna-25 no domingo (20), disse o diretor-geral da agência espacial Roscosmos, Yuri Borisov.



"Interrompê-lo seria a pior decisão que poderíamos tomar", afirmou ele, após ser questionado pelo canal de televisão Rossiya 24, acrescentando que Moscou deve "dominar todas as tecnologias".



Para ele, a primeira sonda lançada pela Rússia à Lua desde 1976 colidiu com o satélite natural da Terra "principalmente" porque o país "interrompeu seu programa de exploração espacial durante quase 50 anos".



"A incalculável experiência acumulada por nossos antecessores nos anos 1960 e 1970 se perdeu por completo, e a transferência de conhecimentos entre as gerações não ocorreu", lamentou Borisov.



A colisão aconteceu, porque um motor da sonda não desligou conforme programado, durante uma manobra para pousar na superfície lunar, e "funcionou por 127 segundos em vez de 84".



Uma comissão espacial foi formada para investigar as causas exatas do ocorrido, acrescentou o diretor-geral.



Este acidente se dá em um momento em que o presidente russo, Vladimir Putin, prometeu continuar o programa espacial de seu país para manter sua posição de liderança, tomando como exemplo o envio, pela União Soviética, do primeiro homem ao espaço em 1961.