Diretor da Inter confirma interesse em Alexis Sánchez e acordo por Pavard

O diretor-executivo da Inter de Milão, Giuseppe Marotta, afirmou nesta segunda-feira (21) que o clube chegou a um acordo com o Bayern de Munique para a contratação do lateral-direito francês Benjamin Pavard e que está trabalhando para o retorno do atacante chileno Alexis Sánchez.



"Sánchez é um verdadeiro campeão, tem uma grande paixão pelo futebol. Ele saiu relutante e agora deu sinais de que quer voltar", declarou Marotta à Radio Serie A.



O chileno jogou a temporada passada no Olympique de Marselha, depois de três anos na Inter. Com a camisa 'Nerazzurra', disputou 109 jogos entre todas as competições, nos quais marcou 20 gols, e conquistou o Campeonato Italiano em 2021 e a Copa da Itália em 2022.



Marotta também afirmou que já tem um acordo com o Bayern para contratar Pavard, campeão do mundo pela França em 2018.



"Não haverá anúncio hoje [segunda], mas está tudo ok", declarou o dirigente. "O jogador que procuramos tem que ser forte, ter experiência e aura: Pavard reúne todas essas condições".



"Colocamos o sarrafo muito alto em matéria de contratações, somos ambiciosos (...) queremos jogadores fortes, uma mescla de jovens e jogadores experientes", acrescentou.



Pavard, cujo contrato com o Bayern termina em junho de 2024, revelou há várias semanas seu desejo de disputar outro campeonato, após passar sete anos na Alemanha, primeiro no Stuttgart (2016-2019) e depois quatro temporadas no time bávaro, onde levantou quatro títulos da Bundesliga e a Liga dos Campeões de 2020.



Segundo a imprensa local, a Inter deve investir pelo jogador 30 milhões de euros (R$ 162 milhões na cotação atual), quantia que pode chegar a 35 milhões de euros (R$ 189 milhões) de acordo com metas a serem batidas.