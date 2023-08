436

Em uma consulta popular histórica, 59% dos eleitores equatorianos aprovaram a suspensão da exploração de petróleo em um setor do parque amazônico do Yasuní, segundo o resultado oficial de 98% das urnas eleitorais divulgado nesta segunda-feira (21).



O "Sim" para deixar o petróleo no subsolo por tempo indeterminado no bloco 43 dentro da reserva Yasuní, de um milhão de hectares, teve uma vantagem de 18 pontos sobre o "Não", segundo a apuração do Conselho Nacional Eleitoral (CNE).