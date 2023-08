Pedro Sánchez espera que incêndio em Tenerife seja estabilizado 'nos próximos dias'

436

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, disse nesta segunda-feira (21) esperar que o incêndio florestal, que começou na terça-feira passada e queimou quase 14.000 hectares na ilha de Tenerife (Canárias), seja estabilizado "nos próximos dias" pelos bombeiros, durante uma visita à região.



"As próximas horas serão muito importantes. Esperamos que o tempo nos ajude para que possamos definitivamente nas próximas horas, nos próximos dias, considerar o incêndio estabilizado", disse Sánchez durante uma visita à ilha turística do arquipélago atlântico.



Sánchez também anunciou que o governo vai declarar o local do incêndio como uma área de catástrofe natural, o que agilizará a alocação de recursos para a recuperação, e garantiu que Madri "vai se envolver (...) nas obras de reconstrução".



As autoridades locais estavam relativamente otimistas sobre a evolução do incêndio nesta segunda-feira.



"Provavelmente, em muito pouco tempo" o incêndio será considerado "estabilizado", disse em coletiva de imprensa o responsável pelos serviços de emergência das Canárias, Federico Grillo, acrescentando que tudo dependerá da evolução das chamas nesta segunda-feira, que até o momento "não está ruim".



No total, 13.383 hectares queimaram em uma região montanhosa do nordeste de Tenerife, a maior das sete ilhas Canárias, que tem uma área total de 203.400 hectares. Doze municípios foram afetados, e 12 mil pessoas tiveram de abandonar preventivamente suas casas, devido ao avanço do fogo, que não deixou vítimas.