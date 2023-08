Onda de calor eleva linha de 0°C a altura recorde na Suíça

436

A onda de calor que afeta a Europa elevou a linha de 0°C, que marca a altitude que registra essa temperatura, chegando agora a quase 5.300 metros na Suíça.



Calculada com balões meteorológicos em Payerne (noroeste), esta linha chamada isoterma zero chegou na noite de 20 para 21 de agosto aos "5.298 metros (de altitude), o que constitui um recorde desde o começo das medições em 1954", informou o serviço meteorológico suíço na rede social X, antigo Twitter.



O recorde anterior foi em 25 de julho do ano passado com 5.184 metros, indicou a MétéoSuisse.



A temperatura diminui com a altitude e, segundo a estação e as condições meteorológicas, a altitude a partir da qual baixa de 0°C varia.



"Desde os anos 1970, este aumento se acelerou, especialmente na primavera e no verão. A razão principal desta tendência é o aquecimento global provocado pelo homem", afirma o serviço meteorológico.



A Suíça, como grande parte da Europa, sofre atualmente uma onda de calor, com temperaturas muito acima dos 30°C abaixo dos 800 metros de altitude desde sexta-feira, fenômeno que deve durar até quinta-feira.



