Polícia britânica encerra investigação sobre fundação do rei Charles III

A polícia britânica anunciou nesta segunda-feira (21) que encerrou a investigação sobre as supostas doações a uma fundação do rei Charles III, supostamente em troca de títulos honoríficos, um caso que afetou o atual monarca.



A investigação começou no ano passado, depois da renúncia em 2021 do então presidente da fundação, Michael Fawcett, antigo assistente de Charles III, após uma investigação interna.



Suspeita-se de que Fawcett utilizou suas influências para ajudar o empresário saudita Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz, generoso doador de organizações beneficentes vinculadas à monarquia britânica, a obter uma condecoração e inclusive a nacionalidade britânica.



Em nota, a Polícia Metropolitana de Londres (Met) indicou que havia decidido encerrar a investigação.



"Após uma análise cuidadosa da informação coletada até a data como resultado da investigação, a Met concluiu que não tomará mais medidas sobre este assunto", declarou o corpo armado.



"Caso surja uma nova informação, ou prova, que requeira uma avaliação adicional, será realizada pela Equipe de Investigação Especial" da polícia, afirmou.



"Ninguém foi detido ou acusado ao longo da investigação", completou a corporação.



A fundação de Charles III ajuda as pessoas desempregadas a se reinserirem no mercado de trabalho e a criarem pequenas empresas.