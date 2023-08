436

O candidato Bernardo Arévalo, o inesperado favorito que promete lutar contra a corrupção, venceu a eleição presidencial da Guatemala com 95% das mesas de votação apuradas, de acordo com a contagem oficial do Tribunal Supremo Eleitoral (TSE).



"Felizmente, já temos uma tendência extremamente significativa", disse a presidente do TSE, Irma Palencia, ao anunciar que Arévalo obteve 59% dos votos, enquanto sua adversária, a ex-primeira-dama Sandra Torres, obteve 36%, de acordo com a contagem oficial.