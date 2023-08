Juventus inicia temporada no Italiano com vitória sobre Udinese (3-0)

436

Massimiliano Allegri tinha encorajado a sua equipe a transformar "em raiva a amargura de ficar de fora da Liga dos Campeões" e a Juventus ouviu seu treinador, ao vencer neste domingo em sua visita à Udinese por 3 a 0, em sua estreia na Serie A.



A 'Vecchia Signora' precisou de apenas dois minutos para virar a página de uma temporada 2022-2023 em que terminou na 7ª posição, após uma sanção em que perdeu dez pontos por fraude contábil.



Privada da Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2011, depois de ter conseguido a classificação com base nos seus resultados (3ª colocada sem a sanção), a Juve, que também foi punida pela Uefa por não respeitar o fair-play financeiro, só pode almejar troféus nacionais.



Desde que entraram em campo em Udine, os 'bianconeri' superaram seus adversários e abriram o placar com um chute de 20 metros de Federico Chiesa.



Sufocados e sofrendo com os avanços do americano Timothy Weah, contratado neste mercado de verão europeu, os locais concederam um pênalti após um toque de mão do irlandês Festy Ebosele na área.



- Vitória nº 250 para Allegri -



O sérvio Dusan Vlahovic, que poderá se transferir para o Chelsea numa troca pelo belga Romeu Lukaku, não vacilou e converteu a cobrança (20') e relembrando o carinho pelo clube italiano, beijou energicamente a camisa.



Quando a Udinese começava a reagir, como em um bom contra-ataque de Florian Thauvin (45') com defesa do goleiro polonês Wojciech Szczesny, o francês Adrien Rabiot marcou o terceiro gol dos visitantes pouco antes do intervalo (45+3'), finalizando de cabeça um cruzamento de Vlahovic.



Na segunda etapa, os piemonteses diminuíram o ritmo e deram mais espaço e iniciativa à Udinese, que fez Szczesny se esticar várias vezes.



"Conseguimos fazer um jogo muito bom, principalmente no primeiro tempo, com muita intensidade e pressionando muito na frente. É assim que devemos jogar", analisou Chiesa em entrevista à DAZN.



"Muitas coisas precisam melhorar, como mostramos na segunda etapa", disse Allegri, que conquistou sua 250ª vitória contando todas as competições como treinador da Juve, número apenas alcançado antes por Giovanni Trapattoni (319).



"Foi apenas o primeiro jogo da temporada, é preciso manter os pés no chão e continuar trabalhando", alertou.



- "Final de jogo inaceitável" da Lazio -



O francês Paul Pogba, que foi relacionado após uma temporada 2022-2023 de apenas 10 jogos devido a uma lesão no joelho e na coxa, não saiu do banco.



Entre os outros candidatos ao título que jogaram neste domingo, os dois clubes romanos perderam pontos em sua estreia na Serie A.



A AS Roma, sem o meia argentino Paulo Dybala e o técnico José Mourinho, suspensos, teve que se contentar com um empate de 2 a 2 em casa contra a Salernitana.



Já a Lazio, vice-campeã italiana na temporada passada, vencia em sua visita ao Lecce por 1 a 0 a cinco minutos do apito final, mas acabou perdendo por 2 a 1, com gols do sueco Pontus Almqvist (85') e Federico Di Francesco (87'), em um "final de jogo inaceitável", segundo o seu treinador Maurizio Sarri.



No sábado, o Napoli, defensor do 'scudetto' e agora comandado por Rudi Garcia, venceu o recém-promovido Frosinone por 3 a 1 com dois gols do astro Victor Osimhen.



O argentino Lautaro Martínez também marcou dois gols na vitória da Inter por 2 a 0 sobre o Monza.



Nesta segunda-feira o Torino vai receber o Cagliari enquanto o Milan vai visitar o Bologna para fechar esta primeira rodada da Serie A.



--- Jogos da 1ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:



- Sábado:



Empoli - Hellas Verona 0 - 1



Frosinone - Napoli 1 - 3



Genoa - Fiorentina 1 - 4



Inter - Monza 2 - 0



- Domingo:



Roma - Salernitana 2 - 2



Sassuolo - Atalanta 0 - 2



Udinese - Juventus 0 - 3



Lecce - Lazio 2 - 1



- Segunda-feira:



(13h30) Torino - Cagliari



(15h45) Bologna - Milan



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Fiorentina 3 1 1 0 0 4 1 3



2. Juventus 3 1 1 0 0 3 0 3



3. Napoli 3 1 1 0 0 3 1 2



4. Atalanta 3 1 1 0 0 2 0 2



. Inter 3 1 1 0 0 2 0 2



6. Lecce 3 1 1 0 0 2 1 1



7. Hellas Verona 3 1 1 0 0 1 0 1



8. Roma 1 1 0 1 0 2 2 0



. Salernitana 1 1 0 1 0 2 2 0



10. Milan 0 0 0 0 0 0 0 0



. Bologna 0 0 0 0 0 0 0 0



. Cagliari 0 0 0 0 0 0 0 0



. Torino 0 0 0 0 0 0 0 0



14. Lazio 0 1 0 0 1 1 2 -1



15. Empoli 0 1 0 0 1 0 1 -1



16. Frosinone 0 1 0 0 1 1 3 -2



17. Monza 0 1 0 0 1 0 2 -2



. Sassuolo 0 1 0 0 1 0 2 -2



19. Genoa 0 1 0 0 1 1 4 -3



20. Udinese 0 1 0 0 1 0 3 -3