Monaco e Brest vencem novamente e lideram Ligue 1

O Monaco, que venceu de forma contundente o Strasbourg (3-0), e o Brest, que levou a melhor fora de casa contra o Le Havre (2-1), emendaram a segunda vitória consecutiva, neste domingo (20), pela segunda rodada da Ligue 1.



Jogando em casa, o Monaco deixou o Strasbourg sem chances, com dois gols do japonês Takumi Minamino no primeiro tempo (20' e 36') e um na segunda etapa do seu capitão Wissam Ben Yedder (58'), de volta ao time titular depois de ter sido acusado de "estupro, tentativa de estupro e agressão sexual".



"É um bom começo de temporada, estou muito satisfeito com a mentalidade. Estamos no caminho certo, mas estamos apenas na segunda rodada e já foram disputados seis pontos. Trabalhamos bem, vejo a evolução da equipe", explicou Adi Hütter, novo treinador do Monaco.



Depois de vencer na semana passada o Lens (3-2), o Brest repetiu o triunfo no estádio do recém-promovido Le Havre, graças a uma excelente atuação de Romain Del Castillo que marcou e deu assistência.



O canhota, que balançou duas vezes a rede do Lens, abriu o placar com um excelente chute (28') e depois cobrou o escanteio que levou Lilian Brassier (56') a fazer 2 a 1, logo após o gol de empate de Daler Kouziaïev (52').



- Brest 100% -



Com as duas vitórias, o surpreendente Brest é líder ao lado do Monaco, enquanto o Rennes é terceiro, liderando o grupo de times com quatro pontos, depois de empatar em 1 a 1 com o Lens no último jogo deste domingo.



Vice-campeão francês atrás do PSG na última temporada, o Lens somou apenas um ponto em dois jogos, depois de perder para o Brest há uma semana.



No seu estádio Bollaert, o empate foi um balde de água fria diante dos torcedores entusiasmados com a apresentação de Elye Wahi, contratado ao Montpellier por 35 milhões de euros (cerca de R$ 189 milhões pela cotação atual).



Wahi, de apenas 20 anos, tem a difícil missão de substituir o belga Lois Openda, referência ofensiva do Lens no ano passado, que assinou com o Leipzig.



Mais cedo, o Lille, que havia empatado em 1 a 1 com o Nice na primeira rodada, venceu em casa o Nantes (2-0), que terminou com dez jogadores devido à expulsão de Alexsandro (78'). Depois de flertar com o rebaixamento na temporada passada, os Canaris voltam a ter problemas.



Em outros jogos, o Nice empatou em 1 a 1 em sua visita ao Lorient e o Reims conseguiu sua primeira vitória, diante do Clermont (2-0).



--- Jogos da 2ª rodada do Campeonato francês e classificação:



- Sexta-feira:



Metz - Olympique de Marselha 2 - 2



- Sábado:



Lyon - Montpellier 1 - 4



Toulouse - PSG 1 - 1



- Domingo:



Lille - Nantes 2 - 0



Reims - Clermont-Ferrand FC 2 - 0



Lorient - Nice 1 - 1



Le Havre - Brest 1 - 2



Monaco - Strasbourg 3 - 0



Lens - Rennes 1 - 1



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Monaco 6 2 2 0 0 7 2 5



2. Brest 6 2 2 0 0 5 3 2



3. Rennes 4 2 1 1 0 6 2 4



4. Montpellier 4 2 1 1 0 6 3 3



5. Lille 4 2 1 1 0 3 1 2



6. Olympique de Marselha 4 2 1 1 0 4 3 1



7. Toulouse 4 2 1 1 0 3 2 1



8. Reims 3 2 1 0 1 3 2 1



9. Strasbourg 3 2 1 0 1 2 4 -2



10. Nice 2 2 0 2 0 2 2 0



11. PSG 2 2 0 2 0 1 1 0



12. Lorient 2 2 0 2 0 1 1 0



13. Le Havre 1 2 0 1 1 3 4 -1



. Lens 1 2 0 1 1 3 4 -1



15. Metz 1 2 0 1 1 3 7 -4



16. Nantes 0 2 0 0 2 1 4 -3



17. Lyon 0 2 0 0 2 2 6 -4



18. Clermont-Ferrand FC 0 2 0 0 2 2 6 -4