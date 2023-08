'Gesto de carinho e gratidão', explica Jenni Hermoso, após presidente da Federação Espanhola beijá-la na boca

436

Em meio à alegria geral pelo título mundial conquistado pela Espanha na Austrália neste domingo, um beijo do presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, na boca da jogadora Jenni Hermoso, se espalhou como fogo pelas redes.



Na entrega das medalhas às novas campeões mundiais após vencerem a Inglaterra por 1 a 0 na decisão, Rubiales era uma das autoridades no pódio ao lado da rainha Letizia para parabenizar as jogadoras.



Após receber a medalha, Jenni Hermoso foi parabenizada pela soberana e depois pelo presidente da RFEF que a abraçou e lhe tascou um beijo na boca.



A imagem surpreendeu os telespectadores espanhóis, enquanto alguns meios de comunicação do país viram no ato uma repetição do beijo entre o goleiro Iker Casillas e a jornalista Sara Carbonero, então um casal, após o título mundial de 2010 na África do Sul.



"É uma comemoração espontânea que sai assim, os dois são muito amigos", disseram à AFP fontes da federação, enquanto a própria jogadora pareceu levar na brincadeira durante a comemoração.



"Não gostei, hein!", disse Hermoso rindo, em um vídeo que mostra a comemoração no vestiário, no que parece ser sua resposta às piadas das companheiras.



"Foi um gesto mútuo totalmente espontâneo pela imensa alegria que dá conquistar uma Copa do Mundo. O presidente e eu temos uma ótima relação, o comportamento dele com todas nós tem sido nota 10 e foi um gesto natural de carinho e gratidão", disse Jenni Hermoso, em declarações fornecidas pela RFEF.



Em um story no Instagram de Salma Paralluelo, o presidente da RFEF aparece anunciando nessa mesma comemoração que as jogadoras farão uma viagem a Ibiza "e lá vamos celebrar o casamento de Jenni e Luis Rubiales", disparou.



"Não se deve especular sobre um gesto de amizade e gratidão, ganhamos uma Copa do Mundo e não vamos nos desviar do que é importante", afirmou Jenni.