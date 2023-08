Ataque em Burkina Faso deixa 5 policiais mortos e 40 'terroristas neutralizados'

436

Cinco policiais foram mortos em um ataque no centro-leste de Burkina Faso e, em resposta, pelo menos 40 "terroristas" foram "neutralizados" pelas autoridades, indicou o Exército neste domingo (20).



Em comunicado, o Exército informou que o ataque ocorreu na tarde de sábado, quando autoridades policiais foram atacadas perto de Diougo-Yourga, na província de Koulpelogo, perto da fronteira com o Togo.



O ataque "custou a vida de cinco oficiais" e feriu quatro, que foram evacuados para tratamento médico, continuou.



"Em resposta, pelo menos 40 terroristas foram neutralizados e seus equipamentos apreendidos", acrescentou o comunicado.



Koulpelogo foi cenário de outro ataque que matou cerca de 20 pessoas no início de agosto, na cidade de Nohao, segundo fontes locais e de segurança.



Mais de 16.000 civis e membros das forças de segurança foram mortos em ataques jihadistas, de acordo com uma contagem feita por ONGs, e outros dois milhões foram deslocados devido a violência.