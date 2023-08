Espanhola Aitana Bonmatí é eleita melhor jogadora da Copa feminina

436

A meia espanhola Aitana Bonmatí foi premiada neste domingo (20) como a melhor jogadora da Copa do Mundo feminina de 2023, conquistada pela Espanha ao derrotar a Inglaterra por 1 a 0 na final diante de 75.000 espectadores em Sydney.



A versátil meio-campista de 25 anos, que joga no Barcelona, foi muito regular ao longo do torneio, em que disputou todos os jogos, sendo um dos pilares da equipe comandada pelo técnico Jorge Vilda.



"Não tenho palavras. Estou muito orgulhosa, fizemos um grande torneio", disse Bonmatí à BBC após a conquista que veio com um gol da lateral-esquerda Olga Carmona aos 29 minutos.



A japonesa Hinata Miyazawa recebeu a Chuteira de Ouro do torneio como artilheira com cinco gols marcados.



A goleira britânica Mary Earps, que defendeu um pênalti cobrado por Jenifer Hermoso na final, ficou com a Luva de Ouro, enquanto que o prêmio de melhor jogadora jovem foi para a atacante espanhola Salma Paralluelo